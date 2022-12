Bucaramanga encontró reemplazo al ‘Bolillo’: anunció nuevo técnico

Bucaramanga terminó el año sin lo esperado. Pese a tener todas las opciones para llegar a una nueva fase de cuadrangulares, dejó toda opción en esa última fecha con la derrota contra Pereira. Armando Osma dejó el banquillo ante los resultados, dejando en evidencia la rotación de entrenadores en el equipo.

Ante esto, los directivos habían anunciado, luego de la eliminación en Liga, a Hernán Darío Gómez como su nuevo estratega. Días después, el mismo entrenador se refirió al tema refuerzos y plantel, afirmando que, de no llegar a confeccionar una nómina de altura, según lo pactado por la directiva, dejaría el club.



Su paso por Bucaramanga no fue de mayor trascendencia, cumplió su palabra y dejó el club, pese a firmar un contrato previamente. Ante esto, la entidad anunció al que será el técnico en propiedad, luego de los inconvenientes.



Bucaramanga oficializó la llegada de Raúl Agustín Amado, como el timonel del club para el 2023. El argentino ha pasado por clubes como Tiro Fedeal y Talleres de Córdoba. Además, de estar como asistente técnico en Unión de Santa Fe, Huracán, Newell’s Old Boys en Argentina y Universidad de Chile.