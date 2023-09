Juan Cruz Real 'calienta' para otro equipo del FPC que busca técnico

No fue en Junior, no fue en Deportes Tolima, pero no significa que no exista la Liga Betplay un equipo donde Juan Cruz Real vuelva a ser campeón, como lo fue cuando dirigió al América de Cali en 2020.

El argentino ha sabido hacerse un nombre en el fútbol colombiano y ahora, con ocho entrenadores que han salido de sus clubes en este campeonato, la oportunidad del regreso parece servida.



De hecho, según los últimos rumores, hay ya contactos para entregarle un equipo necesitado de resultados, cuyo entrenador acaba de presentar su carta de renuncia.



El club que le podía abrir las puertas al mediático DT es nada menos que el Atlético Bucaramanga, de donde acaba de salir Alexis Márquez por voluntad propia y muy a pesar del respaldo que le ofrecieron los jugadores para salir de la actual crisis.



Según el periodista Felipe Sierra, son tres los candidatos al cargo, además de Cruz Real: Diego Farías y Alberto Suárez estarían consideración y no el argentino Rubén Tanucci, quien acaba de salir del Cúcuta Deportivo. ¿Volverá Cruz Real al ruedo? Todo está en etapa de conversaciones, por ahora.