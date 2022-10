Amarga eliminación del Bucaramanga: 'hicimos lo más difícil'

El técnico del Atlético Bucaramanga, Jorge Ramoa, habló tras el partido que perdieron 1-3 contra Deportivo Pereira, y que sentenció su eliminación de la Liga Betplay II-2022. El equipo leopardo llegó a estar metido entre los ocho cuando estaba firmando el empate, pero terminó quedándose sin Cuadrangulares Semifinales, a un punto del octavo.

"Hicimos lo más difícil, luchar hasta remontar partidos imposibles y hoy que teníamos que ganar no se nos dio. Nosotros salimos a ganar, era el resultado que nos aseguraba pero quedamos muy expuestos sobre todo en el segundo tiempo y eso nos costó caro. Ahí está el secreto", mencionó el entrenador tras la amarga eliminación.



El equipo leopardo se quedó con diez en cancha a los 73 minutos, tras la expulsión de Francisco Rodríguez. En central salió de la cancha cuando el partido estaba igualado a un gol. Después de eso todo cambió. "La expulsión también no nos dio, se hicieron cambios arriesgados para empatar y no pudimos sostener con la expulsión. El empate nos hubiera clasificado pero no podíamos estar dependiendo, teníamos que hacer lo nuestro que era ganar. Esa es la explicación que encuentro ahora".



El técnico Ramoa siguió lamentándose el resultado: "es un quiebre de la táctica y la estrategia, quedamos expuestos en la mitad y nosotros no pudimos reorganizarnos. Los resultados cambiaron tanto, un gol, otro gol, un resultado nos entraba, otro nos sacaba. La expulsión fue crucial lamentablemente".