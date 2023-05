¿Se va Teófilo Gutiérrez de Bucaramanga? Cocinan su salida

Atlético Bucaramanga ya quedó eliminado de la Liga BetPlay y no tendrá la posibilidad de jugar los cuadrangulares finales tras estar de penúltimo con 14 puntos, en una temporada donde el club leopardo no ha tenido su mejor rendimiento, donde tan solo ha ganado en dos oportunidades, ha sumado ocho empates y siete derrotas.

Sin duda para esta temporada el fichaje que hizo más eco en el Atlético Bucaramanga fue el de Teófilo Gutiérrez, quien llegó como máxima figura, pero que en la temporada no ha tenido su mejor versión vestido como leopardo.



Tras esa floja temporada y con la eliminación de Bucaramanga segura, las directivas del club estarían preparando la cancelación del contrato de Teófilo Gutiérrez y de acuerdo a información de Caracol Radio, el experimentado futbolista de 37 años no continuaría tras la fuerte sanción que recibió de tres fechas sin jugar.



Cabe recordar que el contrato de Teófilo Gutiérrez había sido pactado hasta el 30 de junio, pero si se llega a dar la aprobación de las directivas de Bucaramanga, el jugador saldría mucho antes de finalizar su vínculo.



🚨Teófilo Gutiérrez de salida



❌El Bucaramanga buscará terminar el contrato con el jugador el 17 de mayo que en principio va hasta el 30 de junio



👉Esto por la sanción de tres fechas que tiene y su bajo nivel. A él se le uniría Francisco 'Pacho' Meza



Por ahora, el club no ha hecho oficial sobre la salida de Teo Gutiérrez, pero lo cierto es que sus números no lo han respaldado, donde en 12 partidos de Liga jugados, donde apenas ha sido titular en cinco oportunidades y sus cero goles, son los argumentos para la posible no continuación del delantero barranquillero.