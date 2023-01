¿Se bajó de la nube? Teo acepta condiciones de Unión pero aún no firma

Un capítulo más en la novela del futuro de Teófilo Gutiérrez se ha escrito este lunes: ya dijo que sí, pero aún no firma. ¿De qué depende ahora?

Hay que ir por partes. Lo primero, como confirmó el periodista Fabio Poveda, es que el jugador aceptó las condiciones económicas que en un primer momento le hizo el Unión Magdalena y se declaró listo para incorporarse cuanto antes al club, una situación que le resulta apremiante pues la Liga Betplay I 2023 arrancó sin él.



¿Significa que dejó el aparente salario de 100 millones de pesos mensuales a un lado y la célebre exigencia del helicóptero de la familia Dávila a disposición? Ambas posibilidades son rumores pero serían la razón de la caída de la negociación en un primer momento.



💣 “Teo Gutiérrez acaba de ACEPTAR las condiciones económicas del Unión Magdalena. Solo falta revisar un tema deportivo para que se ponga la del “ciclón bananero”.



🎙️ @FabioPovedaRuiz



🇨🇴 ¡Habemus perfume europeo para el FPC!



¡#FutbolAsiDSPORTS por el 610/1610 y @DGO_Latam! pic.twitter.com/RTCRJNeVY2 — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) January 31, 2023

¿Y qué falta para que firme?



Ahí está la segunda parte de la película: que haya dicho que sí no significa que sea oficialmente jugador del Unión Magdalena.



El dueño del club, Eduardo Dávila, le dijo al diario El Heraldo que son infundadas las exigencias del jugador de yates y lotes frente al mar y hasta el helicóptero, pero aceptó que no está todo dicho para que Teo se quede en Santa Marta.



“Para nosotros es un buen jugador, pero otro más. Él ha querido quedarse, tengo entendido que acepta nuestras condiciones, pero hay un tema en lo deportivo que se está evaluando”, explicó.



“El equipo ya lo tenemos conformado. Con lo de ‘Teo’, de alguna manera, habría que hacer algunos cambios, y eso no es fácil. Hay que ver cómo lo hacemos”, agregó.



Entonces no era cuestión de un Sí quiero, sino era más un Veamos si funciona. La pelota estaría entonces en el cuerpo técnico de Claudio Rodríguez. ¿Tiene alguien mejor que Teo para su temporada? La novela, por fin, parece llegar a sus capítulos finales.