Sí que aprovechó la vitrina: la propuesta de Boca por Miguel Borja

Cuando Miguel Borja marcó el gol el empate 2-2 entre Colombia y Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022, sabía que estaba abriendo una nueva puerta. No la de la Selección, porque ya desde antes hacía parte. Una que podría cambiar su futuro.

Hasta ese partido, el goleador estaba terminando su etapa con Atlético Junior, que ya había manifestado que no lo mantendría, a pesar de ser goleador de la Liga y de haber sido determinante para la clasificación a la semifinal. Los caminos conducían al regreso a Palmeiras, club con el que tiene contrato hasta 2022.



Pero ese gol agónico lo puso en la vitrina y Boca Juniors se interesó de inmediato. Según el portal brasileño Lance!, el interés parte del propio técnico Miguel Ángel Russo, quien lo conoce bien desde su paso por Millonarios.



La estrategia del club argentino sería esperar a que Junior mueva sus fichas y se quede con el jugador, en un trato preferencial que tiene gracias al convenio de préstamo con Palmeiras que todavía no se ha vencido, y negociar directamente con el club barranquillero. Pero el equipo brasileño también tiene un as: una cláusula de renovación que ataría a Borja un año más y obligaría a negociar con ellos sí o sí.



El tiempo apremia pues la cesión expira a finales de este mes de junio. Habrá que ver cuáles serán los movimientos del mercado y esperar que, si no es Junior, Borja pueda ir a un club donde tenga la continuidad que en el pasado le negó Palmeiras. Es su interés y ahora, más que nunca, también el de la Selección Colombia.