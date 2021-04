ABC del sorteo de la Liga: llaves, fechas y todo lo que debe saber

Se cumplió la ronda todos contra todos de la Liga Betplay 2021 y es momento de saber cuál será el futuro de los ocho clasificados.

El futuro lo marcará un sorteo, que ya tiene fecha y hora definidas. Resumimos todo lo que debe saber:



¿Cuándo será el sorteo?



La División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, confirmó que el sorteo de los cuartos de final será el lunes 19 de abril, a las 12:30 p.m. El canal Win Sports lo transmitirá EN VIVO.



¿Cuál será la dinámica del sorteo?



Los 8 clubes clasificados a los cuartos de final se dividirán en 4 llaves, las cuales se denominarán 'Llave A', 'Llave B', 'Llave C' y 'Llave D'.



Los clubes afiliados que ocupen la primera, segunda, tercera y cuarta posición, serán cabezas de serie y los clubes en la quinta, sexta, séptima y octava posición en la tabla de posiciones de la fase Todos Contra Todos de la Liga se ubicarán en cualquiera de las llaves por sorteo, explicó Dimayor.



Significa que las llaves tendrán como sembrados a los siguientes equipos:



Nacional

Santa Fe

Millonarios

Cali



Los que irán al sorteo serán:



Tolima

Equidad

Junior

América



¿Cómo serán los cruces?



Se jugarán 2 partidos, uno de ida y el otro de vuelta (local y visitante). Los ganadores de estas llaves jugarán las semifinales de la Liga BetPlay 2021.



¿Habrá restricciones en el sorteo?



No. Había consideraciones para equipos de la misma ciudad, pero al clasificarse Santa Fe y Millonarios como cabezas de serie y al ser eliminado el Medellín, no habrá restricción alguna para decidir las llaves.



¿Cuáles serán los ítems de desempate?



Como en todos los torneos del FPC, el primer ítem serán los puntos y después el gol diferencia. No habrá gol visitante en cuartos de final, por lo cual, en caso de empate en el marcador global, el ganador se definirá por la vía de los penaltis.