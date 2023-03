Fecha de clásicos en la Liga I: favoritos, pronósticos y necesitados

Se juega la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2023, reconocida por ser la de los clásicos regionales, la del orgullo de una región y la que todos quieren jugar o ver.



La jornada comenzó este viernes con el partido Águilas Doradas vs. Envigado FC, duelo de equipos jóvenes de Antioquia, más que un clásico.



La jornada continuará este sábado, 25 de marzo, con derbis del eje cafetero, Santander, Antioquia y el Tolima Grande.



El domingo 26 el turno será para los clásicos de la Costa Atlántica, Cali y Bogotá.



Lunes (27 de marzo) y martes (28 de marzo) se jugarán partidos que no son clásicos, pero se acomodaron por calendario: Jaguares vs. Pasto y Boyacá Chicó vs. La Equidad.



Sábado 25 de marzo



2:00 p.m.: Once Caldas vs. Deportivo Pereira (Win Sports +)

Estadio Palogrande de Manizales / Árbitro: Diego Ulloa



Prueba de fuego para Pedro Sarmiento, que no ha ganado con el blanco-blanco. El once es decimoséptimo con 8 puntos, y recibe a Pereira, que está en el puesto 14 con 10 unidades. Un empate sería el pronóstico.



4:10 p.m.: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga (Win Sports +)

Estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja / Árbitro: Eder Vergara



Ambos equipos tienen 11 puntos y están fuera de los ocho mejores en la tabla de posiciones, pero si hay ganador podría meterse. El leopardo tiene en el argentino Gonzalo Lencina al goleador del campeonato, con 5 anotaciones. Empate.



6:20 p.m.: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín (Win Sports +)

Estadio Atanasio Girardot de Medellín / Árbitro: Jhon Ospina



Pronóstico reservado, aunque Nacional es el de la obligación por ser local y por ser el tercer mejor equipo del semestre con 16 puntos, por los 11 del DIM que está afuera de los ocho. Partidazo.



8:30 p.m.: Deportes Tolima vs. Atlético Huila (Win Sports y Win Sports +)

Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué / Árbitro: Edilson Ariza



Ambos equipos están en deuda y fuera de los ocho mejores. Sin embargo, por plantel, por ser local y por tener mejor rendimiento, el pijao debe ganar este partido.