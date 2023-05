¡Jornada clave! Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de Liga

La Liga BetPlay 2023-I se encuentra en su etapa final. Hasta ahora se han jugado las primeras dos jornadas de los cuadrangulares semifinales. Alianza Petrolera es el sorpresivo líder del Grupo A, mientras que Millonarios lidera el otro cuadro.



Este lunes, Dimayor confirmó como se jugará la quinta fecha. Los partidos de esta jornada serán de suma importancia para los clasificados, pues se sabrá quiénes son los mejor perfilados para llegar a la definición del título. Con solo 6 puntos por disputar, así se jugarán los partidos:



Sábado 10 de junio:



Deportivo Pasto vs Águilas Doradas

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Domingo 11 de junio:



Boyacá Chicó vs Millonarios

Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia)

Lunes 12 de junio:



Independiente Medellín vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

