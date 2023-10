Así se jugará la fecha 20 de Liga II: últimos cupos a cuadrangulares

La Dimayor hizo oficial la programación de la fecha 20 de la fase regular de la Liga BetPlay Dimayor II-2023. El martes 7 de noviembre se definirán los últimos dos clasificados a los cuadrangulares semifinales; mientras que el miércoles 8, se conocerá el equipo que será cabeza del grupo B.



Todos los partidos serán en horarios simultáneo: ambos días la jornada arrancará a las 7:30 de la noche. Y para que se cumpla con el horario nocturno, Envigado FC será local en Itagüí.



Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2023:

Martes 7 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

Junior de Barranquilla vs. Atlético Huila

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira

Santa Fe vs. Once Caldas

Envigado vs. Deportivo Pasto



Miércoles 8 de noviembre (todos los partidos simultáneos a las 7:30 p.m.)

América de Cali vs. Bucaramanga

La Equidad vs. Millonarios

Jaguares de Córdoba vs. Águilas Doradas

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima