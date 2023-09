Fecha de grandes clásicos en el FPC: así llegan los equipos

En medio de la disputa de la fecha FIFA con las Eliminatorias Sudamericanas como protagonistas, el fútbol colombiano no para y la Liga BetPlay 2023-II tendrá su fecha 10 que corresponde a los clásicos, donde cada equipo buscará seguir creciendo su historia en los respectivos encuentros.

Sin duda, todas las miradas estarán hacia los grandes clásicos del fútbol colombiano que estarán a cargo de Junior vs Unión Magdalena, Medellín vs Nacional, Pereira vs Once Caldas, América vs Cali, Millonarios vs Santa Fe y Huila vs Tolima, quienes esperan no solo tener su juego histórico, sino también para sumar en Liga y para otros en el descenso.

Así llegan los equipos en fecha de clásicos de Liga BetPlay 2023-II



Medellín vs Nacional

El clásico paisa acapara la atención este sábado 9 de septiembre y el estadio Atanasio Girardot seguramente será una fiesta para dicho encuentro que será el número 314 por Liga.



Para este choque, Nacional y Medellín llegan en un buen momento deportivo, donde el verdolaga es segundo con 17 puntos y el poderoso le sigue un puesto atrás con 16 unidades. Cualquiera podría ser líder en caso de ganar y que se den otros resultados.



Junior vs Unión Magdalena

La costa también es protagonista y el morbo de este encuentro pasa más que todo por la necesidad que tiene el Junior de sumar una victoria para repuntar en Liga. Apenas tienen 10 puntos y hasta ahora están tomando forma. Unión llega mejor posicionado en el torneo al estar sexto con 14 unidades, pero debe seguir alejándose del descenso directo.



América vs Deportivo Cali

El clásico caleño se juega muchas cosas y cada uno tiene su propio objetivo. América llega octavo, logrando un buen repunte en Liga tras seguidilla de malos resultados, pero está obligado a continuar así para no salir de los clasificados, mientras que a Cali se le ha complicado ganar y debe vencer a su eterno rival para no dar ventajas en la tabla del descenso que la tienen cada vez más cerca.



Millonarios vs Santa Fe

La capital se vestirá de azul y rojo gracias al clásico de equipos bogotanos. Millonarios llega como vigente campeón, pero con un momento deportivo complicado al no tener una regularidad y eso lo tienen por fuera de los ocho mejores.



Por el lado de Santa Fe, el conjunto cardenal llega mejor en cuanto a resultados, pero de visitante le ha costado sumar, así que espera que El Campín el caiga bien y termine posicionándose en lo alto de la tabla.



Pereira vs Once Caldas

Ambos equipos no llegan con un rendimiento estable y están por fuera de los clasificados. Pereira tuvo un trajín por participación en Libertadores, pero tras su eliminación debe empezar a sumar si quiere seguir siendo protagonista en Colombia.



Once Caldas ha tenido una mejoría con respecto al semestre anterior, pero los resultados no lo han acompañado y el descenso puede que los termine apurando para victorias. Sin embargo, las dos derrotas consecutivas preocupan y el blanco blanco no debe dar más ventajas.