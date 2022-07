Millonarios volvió a caer en sus pecados: análisis del empate

El inicio de Liga BetPlay II-2022 de Millonarios no fue el mejor, puesto que la igualdad contra Pasto en casa dejó un sinsabor en los aficionados y jugadores. Dos puntos que se fueron, en un instante de desconcentración, donde el trabajo de los de Gamero apuntaba a la victoria.



Lo sucedido en Bogotá tiene un condimento adicional, hace rememorar lo que ha pasado en los últimos partidos y momentos decisivos de las ligas anteriores, donde los resultados se les han ido a Millonarios, por errores puntuales y situaciones de desconcentración.



Puntos para analizar, destacar y poder corregir, por parte de los azules, en el análisis de FUTBOLRED.



Posesión del balón: no hay discusión en ese aspecto. Millonarios busca dominar en la cancha a través de la posesión, intentando que sea continua, con fluidez y que llegue a generar peligro.



No hay duda en la capacidad de los de Gamero en ese aspecto, pues son fieles a una idea de juego que conocen de memoria.



Desde el manejo en campo propio, en ajeno. Sin embargo, peca en ocasiones. El exceso de esta lo lleva a no profundizar, en ocasiones, cómo debería.



Cambio en ataque con Luis Carlos Ruiz: la llegada del samario le ha brindado cosas interesantes en los dos partidos a los azules. Es un jugador de área, que también posee la virtud de salir del área, ubicándose como pívot y combinarse con Daniel Ruiz y David Silva.



El gol es una muestra de ello, jugada combinada y buena definición. Siempre estuvo predispuesto para jugársela en el ataque.



Ha entrado en el esquema y ritmo de juego. El pasar de los partidos y su trabajo hablarán si es o no lo esperado por Alberto Gamero.



Último cuarto de cancha, errático: los pecados de Millonarios en los dos últimos semestres fueron la definición. Además, cuando encontraron un marcador adverso y tenían la necesidad de ir a atacar, el manejo de la esférica en el último cuarto de cancha fue sin sentido.



Entre la basculación y mantenerse en esa zona, los azules carecen de profundidad, un cambio de ritmo y velocidad más que necesario, para poder ser determinante en el último cuatro de la cancha.



Error en la mitad de la cancha: Pasto llegó con una consigna, tratar de buscar un resultado positivo, que dentro del plan, salió todo a pedir. Una desconcentración de los azules, en la mitad de la cancha, sirvió para que los de Torres pudieran filtrar la pelota que llevó a la igualdad.



Variantes en el esquema: otro de los pecados de Gamero, en los partidos que se tornar complicados por el bloque medio-bajo de los visitantes. No existe un cambio desde lo estratégico y táctico, donde los movimientos posicionales no logran suplir la carencia que ha llevado a Millonarios a perder puntos importantes en los torneos anteriores.