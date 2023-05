Mindeporte analiza caso Cali: pierde jugadores pero no reconocimiento

La profunda crisis que vive el Deportivo Cali ha dejado de ser un asunto del fútbol y ha llegado a ser una preocupación del estado colombiano, en cabeza del Ministerio del Deporte.

El club azucarero tiene millonarias deudas, buena parte de ellas con el plantel, que se ha negado a entrenar para presionar pagos atrasados. Por eso interviene Mindeporte, que es el encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos legales y que expide un reconocimiento deportivo a los clubes que les permite participar en competencias deportivas. La pérdida de ese documento es la gran preocupación ahora y por eso se reunieron el presidente, Luis Fernando mena, y miembros de la junta directiva con delegados de la entidad pública.



“Dentro de las solicitudes de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control están los informes financieros relacionados con la situación laboral de las y los deportistas. Además, los directivos del club presentaron un plan de trabajo para mitigar su situación financiera”, informó Mindeportes a través de sus redes sociales.



“Entre sus propuestas están la recuperación económica y la posible conversión de su figura jurídica. Según la evaluación, se establecerá una ruta legal para satisfacer las quejas de las y los deportistas, y las deudas en general”, añadió.



¿Un pequeño alivio?



Marlon Ayala, abogado asesor del Ministerio que estuvo en la reunión, explicó en el Supercombo del Deporte de Cali que es más probable, en el corto plazo, que se pierdan jugadores a que se pierda el reconocimiento deportivo.



“Verificamos qué hay una crisis económica y financiera en Deportivo Cali, por parte del Ministerio solicitamos los documentos y cómo se está afrontando tal crisis, nos dijeron que esta semana con la consecución de algunos dineros se pagaba una quincena del plantel profesional, nos mostraron un plan para saldar las deudas y la transformación de la asociación", explicó.



Y aquí el alivio: “Este procedimiento con el el Cali puede durar entre 4 y 5 meses, tiene varias fases hasta que se finalice con los fallos. Los plazos que otorga el ministerio son plazos establecidos por la Ley, tienen que cumplirse a cabalidad (...) Si se convierten en sociedad anónima, todas las deudas que tienen, tendrían que capitalizarse en activos y convertirse en acciones”. Es decir, no es inmediato.



Sin embargo, reconoció que sí hay un riesgo grande en el corto plazo: “El riesgo que los jugadores de Deportivo Cali finalicen su contrato es real, en este caso son trabajadores y es cierto lo manifestado por el presidente de Acolfutpro, el jugador puede seguir su vida deportiva. Ya está en que el Deportivo Cali pague rápido y eso no suceda (...) No es tan sencillo que el Deportivo Cali pierda el reconocimiento deportivo, es un procedimiento, se le debe velar los derechos al Cali de presentar pruebas documentales, no es un procedimiento que dure dos o tres días, debe tener una etapa de pruebas”.