Millonarios debuta en el Grupo B: Así le fue ante sus tres rivales

Millonarios debutará en el cuadrangular final de la Liga BetPlay 2023-I este sábado cuando enfrente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Los otros equipos del Grupo B son: Boyacá Chicó y América de Cali.



Sin embargo, los recuerdos del cuadro azul ante estos rivales durante la primera fase del torneo son muy buenos. Repasando los resultados obtenidos, Millonarios no fue derrotado y solo dejó dos puntos, producto de un empate ante Boyacá Chicó en la fecha 19 del 'todos contra todos'.

Así quedaron los resultados de los partidos de Millonarios ante sus rivales del Grupo B:



Fecha 12: Millonarios vs Independiente Medellín



El partido se jugó en El Campín de la ciudad de Bogotá y terminó en triunfo por 2-1 de los dirigidos por Alberto Gamero. Anotaron Óscar Cortés y Jader Valencia para darle 3 puntos.



Fecha 16: Millonarios vs América



Fue uno de los mejores partidos de la fase regular de la Liga BetPlay. Millonarios ganó por 4-3 con goles de: Jorge Arias, Leonardo Castro, David Macalister Silva y Óscar Cortés.



Fecha 19: Boyacá Chicó vs Millonarios



El equipo bogotano no pudo pasar del empate en el estadio La Independencia de Tunja. El partido terminó 1-1 y para el embajador anotó Luis Paredes.