Así fue el último intento por evitar que Dorlan se fuera de Nacional

Atlético Nacional sigue procesando el inesperado adiós de Dorlan Pabón, uno de los referentes de la plantilla y quien sorpresivamente presentó su renuncia, cuatro meses antes del vencimiento de su contrato.

De sus motivaciones se ha mencionado que su hijo vive en Estados Unidos y él quiere estar más cerca, que ha agotado sus opciones y quiere abrir espacio para otros buenos prospectos en la nueva era de Pablo Repetto, incluso que habría tenido diferencias con algunos miembros de la institución. Todo por ahora está por aclararse en tanto no lo aclare el propio protagonista.



Lo cierto, según fuentes consultadas por FUTBOLRED, es que cuando nadie lo esperaba decidió dar un paso al costado: "se acercó en la tarde, dijo que no podía continuar, que estaba muy agradecido por el apoyo de los directivos y con el club pero que él sentía mucha presión y tenía que despejar su mente, irse a otra parte, que no quería, por ahora, saber de nada".



¿Otra parte es Envigado, es Once Caldas como anhela Hernán Darío Herrera, es el retiro? Solo el propio Dorlan lo puede confirmar.



Eso sí, de parte del club no faltaron esfuerzos por retenerlo, tal como lo confirmó el técnico Pablo Repetto en la rueda de prensa de su presentación oficial.



"Ayer se presentó Dorlan a comunicarnos sus motivos, preguntamos si era por nuestra llegada, nos dijo que ya lo venía pensando, quisimos intentar convencerlo pero cuando se decide con tanto tiempo y se reflexiona tan profundamente, es difícil. Acá termina su carrera o su tiempo en Atlético Nacional, un histórico, un jugador ganador. Más que eso no puedo decir", dijo el uruguayo.



Ahora empieza para el futbolista otra historia y para el verde la tarea de encontrar un reemplazo, una tarea que por fuerza se había empezado a adelantar ya en la era Bodmer debido a las ausencias del experimentado atacante por problemas físicos.