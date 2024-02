Pablo Repetto, un DT con personalidad: así es su idea de juego

Pablo Repetto asumirá en los próximos días como nuevo director técnico en Atlético Nacional, club que no pasa por su mejor momento y que solo le quedan los torneos locales en juego en esta campaña.



El entrenador uruguayo llega hasta diciembre de 2025, un tiempo considerable para poder aplicar el sistema que ha impuesto en los clubes que ha estado y que lo han hecho ganar ocho títulos en su carrera.

Repetto por allá a finales del año 2021 cuando era presentado en Nacional de Uruguay, explicó con claridad su idea de juego: “Si analizan los últimos tiempos, yo he jugado con una línea de cuatro, un doble cinco, dos jugadores por banda, un mediapunta y un delantero. Antes jugué de otra manera, pero en principio tengo esa idea. También depende de los jugadores que vengan. Pero hay una preferencia por esa forma de jugar”.



A lo largo de su carrera, Repetto ha mostrado su preferencia por el 4-2-3-1 y lo que caracterizaba a sus equipos era la solidez defensiva y la intensidad por las bandas, cuestión que seguramente explotará en Atlético Nacional ya que hay las armas para hacerlo.



De igual manera, el charrúa seguramente apueste por laterales ofensivos y que tengan resistencia y potencia por lo que allí cabría la posibilidad de que por el lado derecho esté Edier Ocampo y por izquierda Álvaro Ángulo.



En cuanto al mediocampo, Repetto ha manifestado que no fan de usar volantes externos con perfil cambiado. Ya hablando de sus doble cinco, el entrenador usará un volante con corte defensivo y otro más mixto.



Repetto seguramente no juegue con doble nueve y solo usará ese sistema cuando el trámite del partido lo exija, pero en su momento ha dejado claro que no está entre sus gustos futbolísticos. Siendo así, toma fuerza que Jefferson Duque lidere la ofensiva o que apueste por algunos jugadores jóvenes que vienen pidiendo pista.