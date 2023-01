¿Pidió hasta helicóptero? Revelan supuestas exigencias de Teo al Unión

Teófilo Gutiérrez y su futuro siguen siendo la novela de este inicio de la Liga 2023, que está cumpliendo su primera jornada sin que se conozca el destino del delantero.

Aunque se decía que era un hecho su acuerdo para reforzar al Unión Magdalena, equipo de buen suceso en 2022 y que necesita alternativas para Ricardo 'Caballo' Márquez, finalmente, según el máximo accionista Eduardo Dávila, el fichaje "se cayó" y lo que antes se daba como un hecho ahora "es muy difícil".



Pero ¿qué pasó si estaba todo dicho? El periodista José Hugo Illera entregó su versión de lo que pudo suceder a última hora: una lista de lujosas exigencias podría ser la causa de la caída de la negociación, que en todo caso no se ha dado por terminada y podría revivir ahora que el torneo ha comenzado y el tiempo juega en contra de los protagonistas.



Al parecer, según versiones periodísticas, el jugador habría pedido inicialmente un salario de 100 millones de pesos mensuales, oferta de la que el equipo samario estaría lejos: se dice que le ofrecieron 25 millones más un dinero extra pero que el jugador no aceptó esos términos.

​

Ahora, ​en el programa Junior A Un Click, Illera aseguró que fue apenas una de las curiosas y costosas exigencias del atacante para estampar su firma.



Según la versión, Téofilo también abría pedido un terreno en Santa Marta para construir una edificación frente al mar, además del uso de uno de los yates personales y hasta del helicóptero que le pertenece a la familia Dávila, dueña del Unión Magdalena.

​

Ante estas exigencias, los directivos del club habrían desistido inicialmente de la negociación, aunque se dice que aún hay una posibilidad de acuerdo que el jugador estaría analizando, aunque no se conocen los términos reales.



Lo cierto es que Teófilo sigue sin club, que la otra opción que tendría es la del Atlético Bucaramanga, aunque aún no se cristaliza nada tampoco, y que con la Liga andando y él perdiendo tiempo de entrenamiento y adaptación a un nuevo club, cuando ya tiene 37 años, está dando ventajas.