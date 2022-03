Millonarios habría pagado fortuna por Montero: ¿acaso no estaba libre?

El rol de Álvaro Montero en Millonarios no se discute, más allá de los errores humanos en la Copa Libertadores y las dificultades del equipo para mantenerse en el torneo internacional.

El portero ha sido consistente en la Liga y es pieza clave en el liderato y la seguridad que se ha ganado en la retaguardia, un lunar que en el pasado costó finales y hasta un título. Era una necesidad llevar al puesto a un jugador de primer nivel.



Lo que se desconocía, sin embargo, es que Montero le habría costado una auténtica fortuna a Millonarios, una situación que sorprende pues se decía que llegó como agente libre tras su decisión de no renovar contrato con Deportes Tolima.



Precisamente, el conflicto con el presidente Gabriel Camargo, quien públicamente criticó al jugador y al club por anunciar la contratación en octubre del año pasado, llegó a generar mucha molestia. Vale decir que cuando Montero decidió anunciarlo había sido relegado en el club aparentemente por su rebeldía a la hora de la renovación.



Aún así, según el portal de seguidores del club, MundoMillos, el guajiro llegó a Millonarios por una cantidad millonaria, muy parecida a la que se hubiera tenido que pagar si hubiera tenido contrato con el club de Ibagué.

"Con Montero se acordó un plan de 3 pagos de 600 millones de pesos cada año": @JeissonCardG en #MundoMillosLive#AsambleaMundoMillos — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 11, 2022



Dice la fuente que se acordó un pago total de 1.800 millones de pesos por el 80 por ciento de los derechos del jugado, cantidad que se abonaría en tres cuotas de 600 millones de pesos, una por año hasta 2024.



En todo caso, si fuera realidad, el valor se aproxima a lo que dice Transfermarkt que cuesta el jugador: ocupa el sexto lugar en el listado de los más valiosos.





💥 ¡Se mueve el TOP de nuestra liga! 🤑



🇨🇴 Luego de nuestra más reciente actualización, así quedó el listado de los jugadores más valiosos en la #LigaBetPlayDimayor



🏆 @MillosFCoficial y @nacionaloficial dominan el escalafón con 6⃣ en total pic.twitter.com/dRnVzlBEar — Transfermarkt.co (@TMcolombia_news) January 14, 2022



La pregunta es a quién se pagaría ese dinero, pues el jugador no tenía contrato vigente y estaba dentro de los seis meses previos al vencimiento del contrato que autoriza la FIFA para escuchar ofertas y llegar a acuerdos. Al Tolima no sería, salvo que hubiera algún derecho económico vigente. Entonces, ¿a quién? ¿Intermediarios? ¿Jugador? No hay claridad sobre el tema y el cub no se refiere públicamente al caso.