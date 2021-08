¡Cara a cara! Picante cita en Dimayor por pleito Nacional vs Cortuluá

¡Llegó el día! Este miércoles se realizará la Asamblea extraordinaria más esperada de Dimayor, con un tema candente de fondo: el pleito entre Atlético Nacional y Cortuluá.

Y no es que se vaya a resolver el espinoso pleito por Fernando Uribe en una reunión, esa no es la finalidad. En realidad, se trata del primer cara a cara entre los directivos del equipo antioqueño y aquellos que, en su opinión, les han coartado sus derechos y les han impedido inscribir a sus refuerzos.



De hecho, el único punto del orden del día es claro: "análisis y discusión de las medidas para garantizar el cumplimiento de la reglamentación aplicable a las instituciones del fútbol asociado profesional".



Como se sabe, Nacional interpuso acciones de tutela contra La Federación Colombiana (FCF), Dimayor y Cortuluá, cuyos directivos estarán en la esperada cita de este miércoles, con la intención decirse las verdades a la cara y pasar de la discusión de los abogados a la de los presidentes.



Ahí es donde se esperan los debates más intensos. Hay una innegable molestia de la mayoría de directivos por la decisión del club verdolaga de acudir a la justicia ordinaria para obligar, vía 'tutelatón', a que se habilite la inscripción de jugadores, lo que por reglamento se ha prohibido hasta que no se cancele la deuda de 5 millones de dólares a Cortuluá por el traspaso de Uribe. A propósito, el plazo se vence este viernes.



Los más optimistas esperan que finalmente se abra un camino de diálogo ahora que están todos frente a frente y que, así como en el pasado se resolvieron en esas reuniones otros temas igual de complejos al que se debate hoy, se encuentre una solución suficientemente innovadora y justa para que las partes puedan salir de este conflicto.



Otros, en cambio, creen que la discusión en esta cita debería ir por la defensa de lo que llaman 'la defensa de la institucionalidad', que no es otra cosa que hacer respetar los reglamentos y los fallos que han aceptado todos los clubes, sea o no favorable a sus intereses.



Por eso es tan esperada la reunión de este miércoles. ¿Habrá humo blanco? El tema no parece tan sencillo.