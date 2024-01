Arturo Vidal cerró el tema América: ‘Ojalá sean campeones’

América de Cali vivió semanas intensas con respecto al mercado de fichajes y uno de los jugadores que quería contratar era Arturo Vidal, la figura experimentada del fútbol chileno, pero tras no llegar a un acuerdo final, el club desistió contratarlo.

Sin embargo, la novela aún parecía que tenía otra parte, pues Vidal negoció de inmediato con Colo Colo, pero la oferta no estuvo ni cerca a lo que le estaba ofreciendo el América, así que había quedado la duda sobre a qué equipo iba a llegar.



Ante esta situación, Arturo Vidal aprovechó una transmisión en su canal de Twitch para cerrar el tema del América de Cali, aunque dejó claro que lo trataron bien, agradeció la gestión que hizo el club, pero que les desea lo mejor para la temporada.



“Se han portado muy bien conmigo y me han tratado bien. No se dio, pero los estaremos apoyando a la distancia. Les deseo lo mejor en Colombia y ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali”, fue el mensaje de Arturo Vidal.



De igual manera, destacó todo el esfuerzo que hicieron los directivos por traerlo y le hizo saber que es un jugador muy importante a nivel mundial.



“Como se la jugaron fue espectacular. Cada vez que veía a ellos me sentía orgulloso y me daba cuenta el jugador que era yo”, finalizó Vidal.



Con esto cerramos el tema de Arturo Vidal. El King agradeció a la presidenta de @AmericadeCali por la gestión para tenerlo en el equipo pero dice que le ganó su amor por Colo Colo.



Fin de la novela.



Por ahora, América de Cali se prepara para debutar en Liga BetPlay 2024 frente a Águilas Doradas y será el primer partido del técnico Alex Escobar, quien es el encargado tras la sorpresiva salida de Lucas González.