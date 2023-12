Reyes no se confía y dice lo que Junior debe corregir para ser campeón

Junior hizo la hazaña frente al Deportes Tolima y logró vencer 4-2 al pijao en un intenso partido en el Metropolitano y eso le permitió conseguir el tiquete a la gran final de la Liga BetPlay 2023-II contra el Medellín.

Luego del partido, el técnico de Junior, Arturo Reyes, analizó lo que fue el paso a la gran final y resaltó errores de cara al duelo contra Medellín, pero también lo tranquilo que se sintió en este juego.





Jerarquía: “Junior en estos partidos lo toma de manera diferente y los jugadores saben cómo jugar este partido, hay una gran energía en el grupo y un gran entusiasmo. Junior jugó como tenía que jugar el partido contra un extraordinario rival, un digno rival”.



Errores de cara a la final: “Tenemos que seguir mejorando cosas porque hay cosas que debemos seguir ajustando. Este equipo para salir campeón tiene que seguir ajustando cosas, sabemos que tenemos que corregir y hacer mejor algunos momentos de juego



Tranquilad: “Siempre he estado tranquilo y alegre también porque el grupo me transmite eso. Precisamente una de las cosas que hablamos en el entretiempo es que hace rato no dirigía un partido tan tranquilo, y lo dirigía tranquilo porque eso era lo que veía dentro del campo”.



Visualiza al Medellín: “esto no termina aquí, sabemos que vamos a jugar dos partidos importantes para la ciudad y para los junioristas, y queremos que se sientan orgullosos de su equipo".