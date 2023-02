¿Faltan piezas del rompecabezas? Reyes no encuentra 11 fijo en Junior

Lo bueno, en medio de todo Barranquilla anda de carnaval y eso ha hecho que los focos no apunten tan directamente a él. Pero irremediablemente Joselito morirá y Atlético Junior volverá a la primera plana y, como todos temen, la presión arreciará sobre el técnico Arturo Reyes.

La paciencia, esa virtud tan escasa cuando se habla del equipo tiburón, se ha ido agotando en los cinco partidos que lleva sin ganar en Liga y así es difícil un buen ambiente de trabajo.



En su defensa, todo buen proceso necesita tiempo. En su contra, tiene más herramientas que todos sus colegas en la competencia doméstica, estrellas mundialistas del calibre de Quintero y Bacca, las fichas claves del último campeón y complementos con experiencia y calidad, pero no ha logrado encontrar el equipo.



Así se desprende del detalle no menor de ver las nóminas inicialistas que usó en lo que va de la competencia: solo Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero fueron titulares inamovibles. Alternaron Walmer Pacheco, Léider Berrío, Luis González y Carlos Bacca en cuatro de cinco salidas pero la realidad es que los movimientos de la nómina dejan claro que el DT no está convencido. ¿Le darán tiempo hasta lograr un 11 estable? Él sabe que ese es un lujo que difícilmente se puede dar el huésped de turno en el banquillo.



Así ha usado el estratega samario sus fichas, sin lograr victorias hasta ahora:



Águilas (1) Junior (1)

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, José Ortíz, Iván Scarpeta, Edwin Herrera, Didier Moreno, Carlos Sierra, Léider Berrío, Luis González, Ómar Albornoz y Carlos Bacca



Junior (1) Medellín (1)

Sebastián Viera, Homer Martínez, José Ortiz, Edwin Herrera, Didier Moreno, Leider Berrío, Juan Fernando Quintero, Luis González y Carlos Bacca.



Bucaramanga (1) Junior (0)

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Dany Rosero, Iván Scarpeta, Edwin Herrera; Didier Moreno, Homer Martínez, Léider Berrio, Juan Fernando Quintero, Luis González; Carlos Bacca.



Junior (0) Unión Magdalena (0)

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Dany Rosero, Federico Andueza, Amaury Torralvo, Homer Martínez; Leider Berdugo, Vladimir Hernández, Juan Fernando Quintero, Luis González y Carlos Bacca.



Pasto (1) Junior (0)

Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Federico Andueza, Amaury Torralvo; Jhon Vélez, Carlos Sierra, Léider Berrío, JuanFer Quintero, Ómar Albornoz; Brayan León.