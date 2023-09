Reyes, sobre empate ante Nacional: ‘El grupo no quedó contento’

Junior no pudo pasar del empate con Atlético Nacional en Barranquilla. El cuadro de Arturo Reyes empezó ganando y tuvo unos buenos primeros minutos, pero con el pasar de los minutos el rival se hizo fuerte y mantuvo el resultado.



Tras el final del partido, el entrenador del ‘Tiburón’ dejó su balance del juego y aseguró que se deben realizar algunos ajustes en el planteo de los próximos partidos.



“Nosotros hicimos un gran desgaste en el primer tiempo y en muchas ocasiones nos faltó trasladar la estructura de un lado a otro y ellos encontraron hombres libres para hacer transiciones importantes. Hay que ajustar cosas, pero creo que el equipo fue generoso en el esfuerzo”, mencionó de inicio sobre el juego.

Luego, dio el parte médico de los lesionados en este juego: “Lo de Enamorado fue una lesión muscular. Hay que esperar los exámenes médicos. Lo de Cariaco fue una herida”.



Por su parte, Reyes dejó en claro que se deben hacer ajustes en defensa para evitar los riesgos innecesarios: “Hemos visto varios inconvenientes en las transiciones. Se están corriendo riesgos y esos riesgos deben ser medidos. Tomamos malas decisiones al retroceder. Pero siempre tuvimos las ganas de buscar el partido”.



Además, aseguró que el ajustado calendario hizo que no se llegara bien físicamente para el partido: “No debimos jugar el jueves y tener un día más de descanso, cómo si lo tuvo Nacional”.



Finalmente, Reyes también mencionó que hará rotaciones para llegar mejor a los juegos claves: Junior necesita del grosor de la nómina. Hay jugadores que necesitan bajar las cargas. El grupo no quedó contento. Querían ganar. Los jugadores que no están teniendo tantos minutos el equipo los necesita en estos momentos. Es un torneo complejo y largo”.