Arturo Reyes hizo su balance: alivio de ser campeón con Junior

Junior logró coronarse campeón de la Liga BetPlay 2023-II y en el estadio Atanasio Girardot el equipo dirigido por Arturo Reyes se logró reponer en el último minuto y terminó ganando en los penaltis tras empatar en el global 4-4.





En esa instancia desde el punto penalti Junior fue efectivo, pues Santiago Mele atajó un penal clave y los encargados de cobrar hicieron su trabajo.



Luego de conseguir su primer título con Junior, el técnico Arturo Reyes hizo su balance general de los meses que estuvo al frente y aseguró que siente un alivio y se quitó una gran presión que tenía.



Satisfacción por triunfar en Junior: “la vida de nosotros los entrenadores es así. Hay momentos buenos y felices, como este. Hay momentos no tan buenos, como ya los he vivido, pero siempre hemos creído en que podemos hacer lo mejor y que estamos en esta vida para ayudar.



El complicado camino: "hemos sufrido todo el torneo. No ha sido fácil. Ha sido un camino de subidas y bajadas, pero nos hemos mantenido unidos en silencio, porque este equipo no ha dado de que hablar en este semestre y nos hemos comprometido por un objetivo y trabajamos duro”.



Se quitó la presión: "uno se siente como en el aire, como liviano, como que del pecho algo bajó y de la espalda algo bajó. La responsabilidad de dirigir un club tan grande como este, es importante. Pero hemos hecho un buen trabajo y los jugadores han hecho un gran trabajo, han creído en ellos sobre todo y en nosotros también".