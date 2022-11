Arturo Reyes despejó dudas en Junior: Uribe, Deossa, Cetré y más

Arturo Reyes asumió las riendas del Junior tras la salida de Julio Comesaña, quien en su décimo ciclo con los rojiblancos no tuvo el éxito que esperaba. El samario que ya dirigió al tiburón en 2021, asumirá un reto mayor.



El técnico uruguayo se marchó cuando todavía restan tres partidos de cuadrangulares semifinales y Junior está prácticamente eliminado. Depende de un milagro para meterse en la final de la Liga Betplay II-2022, a la que por ahora apuntan Millonarios con 7 puntos y Santa Fe con 6. Los de Barranquilla son últimos del grupo con un solo punto.

Este mismo sábado fue presentado oficialmente, atendió a los medios y tuvo el primer contacto con el grupo. Reyes dejó claro que tiene un difícil reto para clasificarse a la final, pero con tres partidos por delante lucharán hasta última hora.



Arturo Reyes estuvo este año al frente del Barranquilla FC en el Torneo de Ascenso. Llegó hasta cuadrangulares semifinales donde apenas consiguió un punto en el grupo de Boyacá Chicó. Lo que sí dejó claro es que subirán unos cuantos jugadores del Barranquilla, pero todo dependerá de las altas y bajas en el primer equipo.



"Queremos que se vuelvan a sentirse importantes", dijo Reyes al ser consultado por sus jugadores y el proyecto 2023.



"Dejamos claro a los dueños que no veníamos como cuerpo técnico solo para estos tres juegos. La intención es hacer un trabajo a mediano y largo plazo. Iremos cambiando la idea de no traer por traer, hacer un Junior más nuestro".



El entrenador samario que firmó hasta diciembre de 2023, contó que recibió a un grupo golpeado por lo que ha sido la final de Copa y los cuadrangulares de Liga. "Buscaremos que no piensen tanto en el pasado, sino que disfruten lo que hacen y vivan el presente. Ellos saben que tienen una gran responsabilidad con la afición. El discurso será que traten de enamorar a la hinchada”.



Respecto a Edwuin Cetré, quien termina contrato, Reyes manifestó que "es un jugador que conmigo siempre ha rendido. Creo que puede ayudarnos a buscar puntos y a conseguir los objetivos". De Nelson Deossa, jugador que le gusta a la hinchada pero que con Comesaña no tuvo mucha acción, dijo que "lo hemos probado en el equipo base. Han sido pocas las oportunidades que he tenido para verlo. Tal vez en una línea de tres, siendo interior, podría ser muy interesante”.



Del futuro de Fernando Uribe también habló. En los últimos días se ha dicho que el delantero tendría lista su salida al finalizar la temporada, sin embargo, Arturo Reyes quiere que lo renueven. "Quiero contar con Fernando Uribe si se alcanza a recuperar. Jugó pocos partidos y marcó varios goles. Es difícil conseguir un delantero así”.



El técnico también aprovechó para hablar de Luis 'Chino' Sandoval, a quien tiene en sus cuentas. "Ahora mismo está luchando con un proceso de cambio. Él necesita de nosotros y nosotros necesitamos de él".



Finalmente, Reyes le dejó claro a la afición que llegar a la final no solo depende de ellos. Tendrán que darse una serie de resultados con tres juego por delante. Tampoco escuchará críticas. "Voy a dedicarme a trabajar, no a responder a todos los cuestionamientos que hacen algunas personas", y se refirió a la confianza que depositó la directiva en él para recuperar la confianza del Junior. "Seremos un mejor equipo”.