Reyes, optimista pese a derrota con Santa Fe: ‘Hay margen de mejora’

Junior sumó su primera derrota bajo el mando de Arturo Reyes y su tercera en este semestre de Liga Betplay. El cuadro barranquillero cayó ante Santa Fe y aunque tuvo chances de empatarlo no sumó puntos en Bogotá.



Tras la caída en El Campín, el técnico del ‘Tiburón’ dejó sus sensaciones de la caída y dejó en claro que a pesar de todo sigue confiando en la mejoría del equipo de cara a los próximos juegos.



“Santa Fe encontró el gol muy temprano y les dio un impulso anímico. Intentamos mantener el balón y generamos muchas ocasiones. Creo que fue un partido disputado, el que se fuera a equivocar iba a perder y Santa Fe con ese gol rápido encontró la victoria”, comentó de inicio.

Y complementó: “Tenemos margen de mejora. Equivocamos mucho en el pase y en eso tendremos que seguir mejorando. Los controles cuando unos los hace en Bogotá son algo diferentes de eso tenemos que hablar con los jugadores para planear los juegos siguientes de otra manera. No me voy contento con el rendimiento del equipo porque Junior tiene que entregar más, pero estamos en el proceso de mejorar la idea de juego”.



Reyes explicó además porque pese a las diversas oportunidades no pudieron marcar: “El equipo no generó lo suficiente por dentro, pese a hacerse con el balón. Jugamos por las bandas e intentamos generar chances importantes. Hay que seguir mejorando los temas que debemos mejorar”.



Finalmente, trató el tema de los autogoles de Emanuel Olivera (Lleva tres en Junior): “Es un tema difícil de tratar, porque le ha pasado siempre a Olivera. Hoy fue un balón que fue de centro y desacomoda a nuestro arquero. Hay que confiar en que podemos mejorar y que nos acercaremos a los ocho”