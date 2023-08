Arturo Reyes nunca se fue de Junior: el técnico habló de su regreso

Junior está pasando por una crisis de resultados en Liga y tras la eliminación en Copa BetPlay tras caer contra Cúcuta Deportivo en la definición por penaltis, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez decidió renunciar a su cargo.

Luego de dejar el banquillo tiburón, las directivas de Junior confirmaron el regreso de Arturo Reyes, quien antes de la llegada de ‘Bolillo’ Gómez, era el técnico, pero los malos resultados terminaron costándole el puesto.



Pese a ello, Reyes fue presentado y tras su primera práctica dirigiendo a Junior, el técnico compareció ante los medios de comunicación para dar un primer análisis de la difícil situación del equipo y, además, confirmó que nunca se fue del club, pues tenía una vinculación.



Su vínculo con Junior: “desde temprano Fuad (Char) me cita a la oficina y me avisa que el técnico ('Bolillo' Gómez) no continúa y como yo tengo un vínculo laboral con la institución por un arreglo que hicimos, decidieron contar conmigo. Todo esto ante la urgencia y ahora esperar que los resultados ahora nos acompañen".



Así ve la nómina que dirigirá: “Son dos nóminas diferentes con la que empecé el torneo y con la que hay ahora, creo que esta es una nómina más robusta, fuerte y bien compensada”.



Idea de juego que quiere: “tienen conceptos claros y la idea nuestra es trabajar con lo que venía el anterior cuerpo técnico y hay que construir con lo que el profe había trabajado. tenemos que mejorar la autoestima de los jugadores para tener resultados”.



Así encontró el equipo: “el ambiente es difícil, es hostil y eso lo sabemos, pero no hay nada que no se pueda solucionar ganando".