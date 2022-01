La versión de Reyes sobre su adiós a Junior: 'yo no esperaba salir'

Arturo Reyes empezó el año hablando de todo: su salida inesperada de Atlético Junior, su relación con los jugadores, sus reflexiones y hasta su búsqueda de empleo.

Tras la eliminación en los cuadrangulares, el estratega fue destituido de manera inesperada y reemplazado semanas después por Juan Cruz Real.



Su silencio se mantuvo desde la citación que le hicieron en la sede del club para comunicarle la terminación de su contrato, cuando él mismo estaba al frente de las nuevas incorporaciones.



"Yo no esperaba salir, pero son decisiones de los directivos y hay que respetarlas. Impacta un poco en el momento, pero a estas alturas estoy tratando ya de tener una rutina, con mi cuerpo técnico, de mucha lectura, de ejercicio, de mucho fútbol y de intercambio de ideas constantemente entre nosotros. También con entrenadores y amigos del fútbol", dijo en el entrevista con el diario El Heraldo.



Hoy no tiene deudas con él ni con el club: "Son cosas que los técnicos tenemos que vivir. Ya estoy pensando en lo que viene, sabiendo que fue una experiencia muy bonita. Estoy muy agradecido con Dios y Junior por haber tenido la posibilidad de dirigirlo", añadió.



¿Y por qué se fue? "No sé, esa es una pregunta más para ellos (directivos). Nosotros como cuerpo técnico en lo que pensamos es en seguir mejorando lo que hicimos bien y corregir las cosas que no pudimos hacer de la mejor forma... El directivo toma una decisión y la respalda con sus argumentos, en unos estaremos de acuerdo, en otros no. Para mí lo más importante y lo que me llevo es la grata experiencia de haber dirigido un buen grupo de seres humanos, algo que me va a servir en mi carrera como entrenador".



Ahora, como muchos por estos días, busca empleo: "todavía no hemos recibido (ofertas). Estamos en estos momentos haciendo nuestro análisis con el cuerpo técnico y esperando una nueva oportunidad", concluyó.