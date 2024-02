Arturo Reyes prende alarmas sobre Víctor Cantillo y avisó a Santa Fe

Junior perdió por primera vez de local en esta temporada de Liga BetPlay 2024-I y Deportes Tolima terminó superándolo 1-0, resultado que los deja como únicos líderes del campeonato.

Luego de la derrota en el Metropolitano, el técnico Arturo Reyes analizó lo que hicieron mal para no poder sumar puntos en su casa, destacando que aún hay cosas que tienen que mejorar, pero también encendió las alarmas por posible baja de Víctor Cantillo contra Santa Fe.

Decisión de sacar a Cantillo: “El caso de Víctor es que sufrió una molestia en el primer tiempo en el posterior, no quisimos arriesgar y él también sintió que era mejor no continuar”.



Posible reemplazo de Víctor Cantillo: “Tenemos buena cantidad de jugadores en esa posición. Ahí hay algunos esperando su oportunidad, pero primero hay que esperar cuánto tiempo tendrá de incapacidad, pero confiamos”.



Buscó alternativas: “Con el resto de cambios que hicimos, decidimos ir al frente y arriesgar ante un equipo difícil y fuerte en transiciones porque históricamente es un equipo que sabe atacar. El equipo intentó de varias formas, pero no entró”.



Visualiza partido en Bogotá: “A la afición le digo que este equipo tiene seis partidos jugados y está en proceso de mejora. De los 25 centros solo tuvimos seis positivos, pero tenemos buen equipo que está compitiendo los primeros lugares. El partido contra Santa Fe vamos a buscar ganarlo”.