Reyes analizó la nueva cara del Junior: 'estamos en un buen momento'

Después de sumar frente al Huila en la fecha pendiente que se jugó a mitad de semana, Junior parece estar mostrando una nueva cara y este sábado frente a Rionegro Águilas, consiguió su primer triunfo fuera del Metro. Tres puntos de oro que los ubica entre los ocho mejores, después de estar penando lejos de la zona de clasificación.

El técnico Arturo Reyes analizó el 1-2 en Rionegro, que por supuesto, dejó un balance positivo para sus intereses. "Lo principal es que el equipo entendió cómo se tenía que jugar. Era una cancha difícil, con un rival complejo por su forma de atacar y Junior hizo lo que tenía que hacer. Destaco la concentración porque en este partido era máximo y el grupo se acomodó bien al rival. Hicimos un partido correcto".



Y agregó: "Antes nosotros marcábamos en los primeros tiempos y ahora se está dando en el segundo. Son situaciones y partidos diferentes. Lo importante es que están convencidos, que hay un buen grupo de jugadores y seres humanos, y eso es lo importante para conseguir objetivos. Me parece que los que entraron en el segundo tiempo hicieron un buen trabajo".



Reyes está motivado con su equipo y se ilusiona con seguir sumando de a tres. "Lo principal acá es que en cada partido encontramos mejores respuestas de los jugadores. La idea ya la tienen y es simplemente que pasen los partidos. Este equipo tiene claro lo que tiene que hacer en el campo. En los partidos anteriores nosotros mismos no resolvíamos de la mejor forma algunas situaciones y ahora estamos en un buen momento, estamos fuertes y unidos, y eso es muy importante".



Finalmente, no ahorró elogios para Fabián Sambueza, quien anotó uno de los tantos de la victoria. "Fabián nos entrega muchas cosas al equipo y no solo en la parte futbolística, es un jugador que nos da variantes porque es creativo y nos ayuda en la elaboración de juego. En el partido de hoy se le dio la oportunidad de marcar, lo venía buscando desde hace rato y es bueno para él".