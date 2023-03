Arturo Reyes volvió a hablar de su continuidad y lanzó una advertencia

Arturo Reyes no se irá del Junior a menos que la directiva tome la decisión de decirle adiós. Por ahora, el entrenador prefiere concentrarse en lo que será el próximo partido y está convencido en que podrán ganarle a Santa Fe. Quiere seguir trabajando y mejorar con su equipo. ¿Le darán otra semana?

Balance del partido ante Envigado: "En comparación del partido contra Tolima hubo seis jugadores que no empezaron y después de un viaje tan largo, con el desgaste que hubo y el tipo de cancha en la que se jugó, la idea era tratar de darle fuerza al equipo con variantes y jugadores que pensabamos nos podían dar de local. El primer tiempo fue bueno para nosotros pero desafortunadamente lo que nos ha pasado en la mayoría de partido es que no tenemos efectividad y es difícil ganar partidos así".



Continuidad como DT: "En cuanto a la continuidad esa es una decisión que tiene que tomar los directivos. Yo estoy trabajando y me siento con fuerza para seguir trabajando. Espero y aspiro poder revertir la situación (...) Cada vez que voy a los entrenamientos veo y siento el grupo bien, está con ganas pero el resultado no ha aparecido todavía. Podemos sacar esto adelante".



Los planes que tiene en Junior: "Tenemos un partido el próximo fin de semana y queremos ganarlo, el equipo sabe que lo vamos a ganar. Los directivos siempre que hemos conversado han sido positivos y me preguntan antes de los partidos qué estoy pensando para el juego. Ha sido un comienzo difícil pero un resultado positivo contra Santa Fe nos podría acercar a la posibilidad de entrar a los ocho".