El mundialista José Cuadrado se retira del fútbol: esta es la razón

El portero José Fernando Cuadrado, recordado por su paso por Deportivo Pasto, Millonarios, Deportivo Cali, Once Caldas, Atlético Nacional y la Selección Colombia, decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional.

La razón principal para que José Cuadrado colgara los guantes fue porque duró dos años sin recibir ofertas para jugar y con 37 años decidió decirle adiós al fútbol profesional.



A través de un video que publicó en sus redes sociales, Cuadrado confirmó que deja el fútbol y dio palabras de agradecimientos a los equipos donde jugó, pero en especial nombró a la Selección Colombia, pues le permitió jugar el Mundial Rusia 2018, siendo José Pékerman quien le dio la posibilidad de llevarlo a la cita mundialista.



“Gracias a mi Selección Colombia por permitirme vivir lo que se siente defender los colores de mi país y poder conocer diferentes culturas, pero ante todo vivir la experiencia más significativa de mi carrera que es jugar un Mundial”.





De igual manera, el arquero confirmó que tendrá una nueva vida después del fútbol y sus estudios lo llevaron a emprender un proyecto empresarial de arquitectura, profesión a la que se dedicará de ahora en adelante.



“Hay vida después del fútbol y es nuestra responsabilidad construir nuestro retiro porque en algún momento seremos considerados viejos para el deporte. Por ello, emprendí con JC Construcciones y Quadratto, un restaurante de comida italiana. Además, el fútbol no se queda por fuera y me he capacitado para ser parte de una de las compañías más importantes de representación deportiva”, dijo José Cuadrado sobre lo que ahora se dedicará.





Gracias por todo Fútbol!! 🥅 ⚽️🧤

Hoy comienza el segundo tiempo de mi vida… pic.twitter.com/IfW8arDcdK — José Cuadrado (@JoseCuadrado12) April 5, 2023

José Fernando Cuadrado jugó un total de 523 partidos como futbolista profesional, además, marcó un gol en toda su carrera deportiva. Igualmente, el club donde más tuvo participación fue el Once Caldas, con quien jugó durante seis temporadas.



En cuanto a títulos, Cuadrado se fue con una Copa Colombia con Deportivo Cali en 2010 y el ascenso de la segunda división con Deportivo Pasto en 2011.