Pasto protestó por arbitraje: arquero se quejó por penalti a DIM

Deportivo Pasto se enfrentó contra Independiente Medellín en fecha 19 de Liga BetPlay, donde ambos necesitaban una victoria para seguir vivos de cara a la clasificación, pero el que terminó ganando fue el poderoso en el último minuto que lo deja vivo.

Sin embargo, en Pasto no quedaron muy contentos tras el penalti sancionado a favor del Medellín y que terminó con el gol final de Edwuin Cetré, quien definió con potencia para la victoria, en la que el arquero Diego Martínez en rueda de prensa aseguró que hubo favoritismo para el local.



“Los dos vamos por la pelota y después la pelota me pega en la cara. Hago un achique normal, con los pies extendidos, pero el balón pega en él, en mí y luego en mi cara. Mira el entorno en el que estábamos. No vamos a culpar a nadie, pero siempre se favorece a la localía, a un equipo grande, el momento en el que estamos que es peleando clasificación”, dijo contundente Diego Martínez.



De igual manera, Martínez continuó que dialogó con el jugador Andrés Ibargüen sobre esa jugada, donde le confirmó que la tocaron ambos.



“Yo le dije al árbitro que los dos fuimos a la pelota. No hay otra forma de poder achicar. Yo hablé hasta con Ibargüen en la jugada y él dice que la tocamos los dos y que yo le alcanzo a dar con la punta, pero es que el balón pega en los dos, los dos pies van al balón”, mencionó.



"Miremos el entorno en el que estábamos. No sé por qué… Bueno, no vamos a culpar a nadie pero siempre favorece mucho el tema de la localía, un equipo grande, el momento en el que estamos, peleando clasificación, así que me parece injusto lo que nos hicieron hoy." Diego Martínez. pic.twitter.com/zNmnC6WWCV — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) May 15, 2023

"Los dos le pegamos a la pelota y después la pelota me pega en la cara. En ningún momento voy con la intención de los tacos arriba ni nada. Es un achique normal, con los pies extendidos. El balón pega en él (Andrés Ibargüen), pega en mí y después en mi cara." Diego Martínez. pic.twitter.com/hqiJCzcrVk — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) May 15, 2023



​Por ahora, Deportivo Pasto quedó con 26 puntos y complicó su clasificación, pues deberá ganar en fecha 20 contra Envigado de local para definir su tiquete a cuadrangulares.