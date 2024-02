¿Se cansó de hacer la fila? Jugador de Santa Fe cambiaría de aires

Independiente Santa Fe ha ido consolidando un once titular y poco a poco ha ido escalando posiciones en la Liga Betplay I 2024.

La intermitencia del inicio del semestre es cosa del pasado y ahora, de la mano de Pablo Peirano, se equilibró la plantilla y los resultados han ido llegando, al punto de estar ahora en el cuarto lugar de la clasificación.



Sin embargo, no todo es alegría y motivación para aquellos que, por distintas razones, se han visto relegados y desde ya estarían moviendo las fichas para buscar regularidad, aunque no sea con los 'cardenales.



Ese seria el caso el arquero José Silva, quien, según el periodista Mariano Olsen, ya tendría todo listo para salir del club.



"José Silva (29) es la nueva incorporación del Deportivo Universidad San Martín de Porres en la segunda división de Perú", anunció la fuente.



¿Significa que justo ahora habrá un importante ingreso económico por el jugador? De hecho, no. "El arquero rescindió el viernes su contrato con Santa Fe... (vinculación por 1 año y opción de prórroga según objetivos)", dijo Olsen.

Silva no ha tenido opción de volver a ser el titular tras la llegada de Andrés Mosquera Marmoleo y Peirano parece tener todo claro sobre su número 1, lo que habría precipitado la decisión.