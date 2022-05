El final esperado: decisión sobre demanda de Jaguares contra Santa Fe

Lo que empezó como una demanda sin mayor futuro terminó tal cual en la Comisión de Disciplina del Campeonato.

Jaguares exigió que se le entregaran los puntos del duelo contra Santa Fe, que perdió en la cancha del estadio El Campín por 4-0 (goles de Moreno, González, Mier y Gómez), el pasado 30 de abril.



¿Sus razones? Entendían los de Montería que como el presidente cardenal, Eduardo Méndez, presentó a Agustín Julio, gerente deportivo del club, como reemplazo temporal del despedido Martín Cadetti, y que como se ratificó ese cargo en publicaciones en redes sociales oficiales del club, eso inhabilitaba al exarquero para dar instrucciones a los jugadores en la raya, en labores de DT, cargo para el que debe contar con una certificación que no posee.



Sin embargo, Santa Fe probó que el día 29 de abril registró como entrenador a Grigori Méndez, quien sí tiene la licencia que exige el reglamento, y afirmó que en ninguna parte se especifica que el DT es el único que puede dirigirse a los jugadores, con lo cual las órdenes de Julio no son contrarias a las normas.



La argumentación fue tan contundente que la Comisión les dio la razón a los cardenales, que pueden estar tranquilos con los 26 puntos y la diferencia de gol e +3 que se logró justamente en el mencionado partido en Bogotá y que lo tiene a un solo punto de asegurar, en la última jornada de la ronda todos contra todos, su cupo a los cuadrangulares de la Liga Betplay.



El caso se archivó como se esperaba y a Jaguares, protagonista de otro suceso polémica el fin de semana al presentarse al duelo contra Medellín sabiendo que el rival no llegaría, con el fin de reclamar los puntos también en el escritorio, le toca reignarse a ver las finales por TV.