Que haya justicia: los árbitros de la fecha final de cuadrangulares

Este sábado se juega la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023. Y la Dimayor confirmó los árbitros que llevarán justicia a la crucial jornada final, en la que se definirán los finalistas del campeonato.



La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los juegos de vuelta.



Vea los árbitros que pitarán los cuatro partidos más importantes de los cuadrangulares:



Millonarios FC vs. Independiente Medellín

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente Nro. 1: John León – Caldas

Asistente Nro. 2: Yeison Vásquez – Caldas

Cuarto Árbitro: Steven Camargo – Bogotá

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR: Cristian De la Cruz – Nariño



América de Cali vs. Boyacá Chicó FC

Central: John Ospina – Quindío

Asistente Nro. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente Nro. 2: Mario Tarache – Casanare

Cuarto Árbitro: Luis Delgado – Valle

VAR: Ricardo García – Santander

AVAR: Wilmar Navarro – Santander



Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente Nro. 1: John Gallego – Caldas

Asistente Nro. 2: Johan Castro – Bogotá

Cuarto Árbitro: David Espinosa – Antioquia

VAR: Keiner Jiménez – Cesar

AVAR: Herminzul Calderón – Bogotá



Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente Nro. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente Nro. 2: Sebastián Vela – Bogotá

Cuarto Árbitro: Juan C. García – Antioquia

VAR: Heider Castro – Bogotá

AVAR: Luis Trujillo – Valle