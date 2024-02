¿Qué pasó en reunión de comisión arbitral por graves fallas de jueces?

Se le tiene, pero se le demora, dice un dicho tan colombiano sobre la solución a los problemas graves no cuando se necesita sino cuando se pueda. Es lo que parece que sucederá con el arbitraje colombiano, que tantas polémicas ha despertado en la Liga Betplay I 2024.

Este jueves estaba pactada una reunión de la Comisión Arbitral con los miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, considerando que el manejo del arbitraje depende directamente de dicha entidad.



A la cita se presentó incluso Ramón Jesurún, presidente de la FC, quien regresó desde Dubai (Emiratos Árabes). La idea era tomar medidas para evitar los gruesos errores del los árbitros, que en los últimos días parecieron agudizarse



¿Qué se decidió? Según el analista arbitral José Borda, prácticamente nada, pues se respaldó el trabajo de la Comisión Técnica actual y se ratificó el voto de confianza en el polémico Ímer Machado.





NO PASO NADA

En la reunión no se confirmó el supuesto castigo ejemplar a Heider Castro y Mauricio Mercado, los dos jueces que estuvieron a cargo del VAR en el cuestionado partido entre Envigado y América, en el que no sancionaron un penalti muy evidente y otorgaron uno muy discutido.



Según el periodista Carlos Antonio Vélez, la idea era que tras escuchar a las partes se implementaran "mecanismos de conversación, diálogo, escrutinio y convencimiento" para limitar errores y se institucionalizara una "conversación directa y fluida", con los árbitros. Por ahora el único avance sería reuniones de la comisión cada vez que sea necesario y no solo una vez por semana. Pero de aquello, las soluciones de fondo, nada...