Antony Silva reaccionó a críticas por su edad: 'Yo vengo a competir'

El paraguayo Antony Silva regresó al fútbol colombiano después de ocho años, jugando para equipos como Cerro Porteño y Nacional en Paraguay, Huracán de Argentina y Puebla de México. El arquero, de 39 años, es un "viejo conocido" en el FPC después de brillar con Deportes Tolima y jugar con Independiente Medellín.



Santa Fe se convirtió en su nuevo club y llegó con la idea de ganarse el puesto que hoy tiene Juan Daniel Espitia, 16 años menos que él. Y sí, para Antony la edad no será impedimento para pelear la titularidad en el equipo de Hubert Bodhert, aunque confiesa que no será fácil.



En una reciente charla con Win Sports, el paraguayo se refirió a los motivos que tuvo para volver a Colombia, a las críticas por su edad y a los retos que se trazó como cardenal.

"Colombia es mi segunda casa. Mucho tiempo y muchos amigos con los que me reencuentro. Estoy contento de estar aquí, en una institución grande como Santa Fe y acá vengo a meterle con todo. Santa Fe es un reto, es un equipo demandante y que exige, es un reto personal y espero entregarme lo mejor", mencionó.



Silva reconoció que sí tuvo otras propuestas pero la primera que se cristalizó fue Santa Fe: "Tengo mucha relación con mucha gente en Colombia y con varios equipos. Apenas arreglé mi salida con Puebla se hizo muy rápido con Santa Fe. El Presidente me llamó el sábado y yo el viernes había arreglado. Habían otras conversaciones que no se podían cerrar por el mercado".



El arquero que también jugó con Selección de Paraguay, agregó que no fue difícil decidirse por Colombia porque el agrada su fútbol. "El mercado colombiano es bueno y lo conozco, pero a uno le seduce esta competencia y la exigencia. Ahora tengo esa posibilidad y aunque me fue muy bien en México, espero trasladarle eso a Santa Fe".



Finalmente, Silva se refirió a las críticas que ha recibido por tener 39 años: "La edad siempre es cuestionable para la gente que no hace deporte. Los que estamos en la élite sabemos que el hecho de tener más edad exige más trabajo, más cuidado, más exigencia y más disciplina, eso te pone a la par de un joven. Yo vengo a competir y vengo de jugar todos los partidos en mi equipo, jugando contra los mejores del mundo".