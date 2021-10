‘A Millos le van a meter la mano los árbitros’: Casale, sin filtros

Siguen llegando reacciones por la polémica derrota de Millonarios a manos de Equidad. Las redes sociales explotaron, el delantero Fernando Uribe se quejó del estilo de juego rival y ahora Antonio Casale se refirió a los árbitros del fútbol colombiano.



El periodista y confeso hincha embajador publicó su acostumbrado video de opinión y dejó dos detalles llamativos: aseguró que Equidad ganó porque se “enchimbó” y pidió tomar precauciones porque, según su parecer, al equipo “le va a meter la mano” el arbitraje.

Una vez consumado el 0-1 en El Campín (anotación de David Camacho), Casale aprovechó sus redes sociales para decir unas cuantas reflexiones de la segunda derrota consecutiva albiazul en Liga.



“Calma, tranquilos. Es normal que un equipo que ya clasificó entre en un proceso de relajación y la curva entre en una meseta. Además, Equidad se enchimbó con el gol, no nos digamos mentiras, se defendió bien y ganó. Y ya, no hay que hacer tragedia, tranquilo todo el mundo”, puntualizó.



“‘Ah, es que no jugó la dupla central de titulares’, hay que tener en cuenta que a Millos le van a meter la mano los árbitros y que los centrales no van a jugar todos los partidos de los cuadrangulares. Hay que darles minutos. ‘Ah, es que jugó Quiñones’, a Quiñones hay que darle minutos porque a Millos le van a meter la mano los árbitros y entonces va a tener que jugar”, avisó a los aficionados albiazules.



El periodista de RCN Radio agregó que le parecen “bien” todos los cambios y rotaciones de Gamero previo al inicio de los cuadrangulares, razón por la que “después vamos a ver lo de la reclasificación”, tabla en la que el azul pelea mano a mano con Nacional por un cupo a la fase previa de Copa Libertadores 2022.



Y concluyó: “Millonarios debería, normalmente, comenzar el próximo partido a volver a levantar su nivel. Ya clasificó Millos, calma”.



El conjunto embajador ocupa la segunda casilla del torneo local con 32 unidades, puesto que por ahora lo deja como cabeza de grupo en cuadrangulares. Así mismo persigue a Nacional (líder) en la reclasificación.