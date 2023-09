Casale defiende a Millonarios: 'no se metió atrás porque no sabe'

Millonarios perdió el clásico contra Santa Fe por 4-2, en una noche en la que todo lo que podía salir mal salió así y en la que fue claramente superado por un rival que cobró cada uno de sus errores.

Es un día para aguantar las burlas y para intentar salvar del ahogado el sombrero, como aseguró el periodista Antonio Casale, reconocido hincha azul.



"Cesó una horrible noche, dos expulsados, once contra nueve, bien expulsados porque no se pueden discutir la de Maca ni la Giraldo y ahí quedó listo Millonarios", dijo en sus redes sociales.



Ante las críticas por la decisión del técnico Alberto Gamero de intentar atacar y no hacer modificaciones para resguardarse cuando tenia dos jugadores menos, el analista explicó: "No se metió atrás porque no sabe, siempre propone y va al frente, y cuando es así la manera de defenderse es tener el balón lejos de la propia puerta porque si esperaba atrás se lo comían vivo. Le hicieron cuatro goles que eran normales en 11 contra 9".





Para Casale ahora es momento de tener cabeza fría, en una temporada en la que, infortunadamente, la defensa del título le está costando mucho al equipo de Gamero: "Millonarios mantuvo el espíritu, se fue aplaudido y eso tiene un valor grande. Hay que mantener la calma", concluyó.