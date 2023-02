¿Ya no irá al exterior? Andrey Estupiñán jugaría en equipo del FPC

La actualidad del delantero Andrey Estupiñán es una incógnita, pues después de salir de Independiente Santa Fe, el jugador no ha encontrado un equipo para jugar la temporada 2023 y pese de querer ir al exterior, su destino no es claro.



Tras no llegar a un acuerdo con Santa Fe por temas contractuales por las altas exigencias del jugador, Estupiñán tenía la posibilidad de ir a Juárez del fútbol mexicano, pero su fichaje se cayó después de que la firma del contrato no se finiquitara.



Ahora, sin alguna posibilidad fija en el exterior, Andrey Estupiñán estaría contemplando quedarse en el fútbol colombiano y según el periodista Julián Capera, el delantero estaría pensando la posibilidad de jugar en el Atlético Bucaramanga, pero el jugador negociaría con el club leopardo un contrato donde podría irse en cualquier momento si le llega oferta internacional, propuesta similar a la que le presentó a Santa Fe.



Cuenta @JulianCaperaB que Andrey Estupiñán es opción para el Atlético Bucaramanga 🐆 pic.twitter.com/UQBFxtaSGk — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) February 2, 2023

Pese al interés de Bucaramanga de tener a Estupiñán, el jugador continuaría esperando una oferta para salir al fútbol del exterior, pues las condiciones que ofrece para jugar en el fútbol colombiano no convencería a ningún equipo.