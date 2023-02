Junior le ganó el pulso a equipos mexicanos: confirmó nuevo fichaje

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar a la espera de hacer un buen papel en el torneo que ya inició y que no han logrado obtener victorias en este comienzo. Tres empates y una derrota es lo que ha cosechado Arturo Reyes en la Liga BetPlay 2023-I con el estelar fichaje de Juan Fernando Quintero que, aunque ha sido importante para el juego y es el más buscado por parte de sus compañeros en la mitad de cancha a la espera de que lleguen los goles y las asistencias en Barranquilla.



Para este mercado de fichajes, Junior de Barranquilla ha sido uno de los clubes que más ha dado sorpresas, empezando con Juan Fernando Quintero como la flamante contratación, además del uruguayo Federico Andueza, Iván Scarpeta, Carlos Sierra, Vladimir Hernández, Léider Berrío, Brayan León, entre otros.

Aparte de la novela de Juan Fernando Quintero, entre rumores de que no iba a llegar a Barranquilla, que se iba a Brasil o a Estados Unidos, y se terminó confirmando su fichaje en el Junior, pero no fue el único novelón. Que se quedaba en Santa Fe, que se iba, y hasta el hecho de haber confirmado su renovación por un año más con el cuadro albirrojo aparece el escenario de Andrey Estupiñán. Sin embargo, le puso una condición que claramente, el presidente Eduardo Méndez no permitió.



Santa Fe estuvo cerca de volver a protagonizar un caso similar al de Michael Rangel, que cuando llegó, puso un acuerdo en el contrato en el que dijo que si llegaba una oferta considerable para salir al extranjero, el mismo jugador podía definir su futuro afuera del club capitalino. Así fue, pues Rangel continuó su carrera en el Mazatlán, aunque fue un paso fugaz volviendo al Deportes Tolima.

Cuando sonó el nombre de Andrey Estupiñán abandonando a Independiente Santa Fe, llegó el rumor de que podía firmar con el Juárez de México así como Andrey quería, pero poco a poco, se fueron desvaneciendo esas opciones que lo llevaban a salir del país y finalmente, tocó las puertas de un club que necesita goles, pero curioso, porque por las bandas ya tiene a jugadores importantes.



Pues, en medio de la incertidumbre, Andrey Estupiñán se convirtió en nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Su paso seguirá estando ligado con Colombia, mientras el equipo de Arturo Reyes espera volver a las victorias que han escaseado en el 2023 y finales del 2022. Andrey llegó libre a la capital del Atlántico después de culminar su vínculo contractual con Independiente Santa Fe. El extremo firmó por un año y cedió sus derechos deportivos con opción de compra. Así lo recibió el club.