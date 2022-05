¿De su medicina? Posible destino de Román que enfurece a Millonarios

Se sabe desde hace meses que Andrés Felipe Román no renovaría su contrato con Millonarios, que siente que su ciclo se ha cumplido y que además tendría ofertas muy tentadoras que el azul no podría igualar.

Pero no por eso duele menos la confirmación, en un equipo que supo estar ahí en un momento muy difícil como el del diagnóstico inexacto de Boca Juniors, cuando se frustró su anhelado traspaso internacional.



Y, según los rumores, puede que no haya llegado todavía el momento que realmente rompa el corazón azul: los rumores sobre su próximo destino, ese que le impidió renovar y mostrar su agradecimiento, es un tradicional oponente que trae consigo una dolorosa revancha.



Distintos medios han especulado con que el más posible destino del lateral derecho es Atlético Nacional. Pues bien, el agente y el jugador habrían dado ya el paso definitivo y la posibilidad de verlo vestido de verde es muy clara. De hecho, se dice que ya hay un acuerdo y que el jugador llegaría al club antioqueño en menos de un mes, para ponerse a punto de cara a la Liga Betplay II 2022.



El pesar de no verlo renovar, que el propio Gustavo Serpa admitió ante la prensa, no llega solo pues muchos recuerdan que la estrategia se parece sorprendentemente a la que usara el propio Millonarios, cuando decidió fichar a Álvaro Montero y presentarlo durante la competencia, hecho que provocó un airado reclamo de Gabriel Camargo, máximo accionista del Tolima, y quien también esperaba una renovación del arquero.



Vale decir que, en todos los casos, los futbolistas siguen siendo trabajadores con el derecho a elegir la oferta que más convenga a sus intereses personales. Muchas veces la historia genera tristeza, pero otras también alegría, como puede ser el caso de Román y de Montero. Como se diría, aquí no hay nada personal, son solo negocios.