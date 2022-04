¿Fin de la novela? Andrés Román y Millonarios separarían sus caminos

La novela en la que se convirtió el futuro de Andrés Felipe Román estaría a punto de escribir su último capítulo.

El lateral de Millonarios y su representante habrían dado por finalizado el proceso de negociación para la renovación de su contrato, que vence el próximo de junio.



Muchos aficionados expresaron su malestar por la decisión del jugador, a quien algunos hasta llamaron 'desagradecido' por no mantener su vínculo con el club, que le ofreció todas las garantías cuando se frustró su transferencia a Boca Juniors, club que alegó una supuesta falla cardiaca que, según probaron los especialistas después, no existe.



Sin embargo, el jugador habría decidido no prolongar su contrato alegando posibles ofertas del exterior que no estarían en el rango salarial que maneja el club albiazul. Según el diario Marca, el futbolista buscaría certificar la compra de una parte de sus derechos para cederlos a Millonarios, justamente en señal de agradecimiento.



Román se cotizó gracias a sus presentaciones en los últimos años en Millonarios, que le valieron convocatorias a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda. Su decisión sería entonces buscar la opción internacional que Boca le negó. A sus 26 años y con una cotización de 2,5 millones de euros, según Transfermarkt, siente que merece otra oportunidad.