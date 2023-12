Tras la 'barrida' asoma refuerzo con experiencia: elegido de Santa Fe

Se fueron muchos y, al parecer, se irán más. Independiente Santa Fe ha tenido tiempo para perfilar la nómina y no ha tenido contemplaciones. Las decisiones, aún las más impopulares, se han tomado de prisa.

Ya se han ido Jairo Ditta, Fabio Delgado, Enrique Serje, Christian Marrugo, Fabián Sambueza, José Manuel Aja, Ever Valencia, Fabián Viáfara e Iván Rojas y la lista podría crecer.



Después de todo, el 2023 no dejó más que preocupaciones: fuera de los cuadrangulares de Liga Btplay I y II 2023, sin cupo a Copa Sudamericana y eliminado de la Copa BetPlay en cuartos de final, no había que temer a las decisiones impopulares.

Pero ahora la duda es ¿quién llegará para 2024? Por ahora ya habría un primer apuntado. Según el periodista Sebastián Vargas, “El volante Andrés ‘rifle’ Andrade es una posibilidad de contratación para Santa Fe. El jugador se está recuperando de una lesión de rodilla y el alta médica la recibirá el mes de enero”.



Andrade salió de Nacional y se fue a Alianza Lima de Perú, donde apenas disputó 16 partidos, marcó 2 goles y dio 3 asistencias. En caso de firmar llegaría como agente libre, a sus 34 años de edad.