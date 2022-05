Andrés el ‘Rifle’ Andrade: ‘Contra Millonarios hay un buen reto’

Uno de los encuentros esperados en los cuadrangulares semifinales es el partido entre Atlético Nacional contra Millonarios, este martes 31 de octubre en el estadio Atanasio Girardot. Andrés Andrade superó los 100 partidos disputados con la camiseta verdolaga, ya ganó una Copa Colombia, pero quiere la Liga. Para lograrla, deberán ser un equipo contundente frente al cuadro embajador.

“Todos los partidos son diferentes, la vez pasada nos dolió por el resultado. Contra Millonarios siempre es un clásico y es un reto enfrentarlos. Seguramente, será un gran partido y que la hinchada nos apoye para ser vencedores. La semana larga de trabajo siempre es buena para planear mejor una idea de juego. Tenemos dos partidos de local que pondrá en el futuro del grupo. Enfrentaremos a un rival como Millonarios que lo dan como el favorito, pero esperamos hacer un gran partido y ser respaldados por la hinchada”, señaló Andrade.



Sobre un reemplazante de Giovanni Moreno en el esquema del equipo, Andrade respondió que “yo soy Andrés Andrade, no Giovanni Moreno, cada uno tiene sus características y calidad para que Nacional funcione. Sentimos su ausencia, pero estaremos preparados para afrontar el partido”.



Analizando lo que tiene su equipo, Andrés precisó que “Nacional se siente más cómodo teniendo la pelota, proponiendo y teniendo el peso del partido. Lo que pasó en Bogotá ya pasó, conseguimos el resultado. Estamos en casa y debemos ser protagonistas, en Barranquilla sufrimos cuando no tuvimos la pelota. Lo de los cambios son decisiones que el cuerpo técnico toma en cada juego y las considera conveniente”.



Frente a esa última derrota sufrida contra los embajadores en el Atanasio, finalizando la fase de todos contra todos de la Liga II-2021 y donde profundizó la crisis de resultados del equipo, Andrade comentó que “en el fútbol como en la vida se pasan etapas. Vivimos diferentes finales, pero esta vez está el equipo diferente, tenemos la necesidad del título. Estamos dispuestos y preparados para jugar los partidos y buscar el título”.



En cuanto a lo que puede analizarse de Millonarios, Andrade resaltó que “cada quien interpreta el fútbol como quiere. En la Champions, muchos decían que el que mejor juega es el Manchester City, pero lo ganó el Madrid. Millonarios es un gran equipo, juega muy bien, tienen un proceso. Nosotros debemos contrarrestarlos con nuestro juego”.



Finalmente, el jugador tocó el tema de la definición, donde Nacional no ha logrado anotar más de dos goles en los últimos seis partidos de Liga, mismo número de partidos en donde no obtiene el triunfo. “En los últimos partidos tuvimos falta de gol y debemos ser contundentes. Hay que pegar primero, todos los días trabajamos en elaborar jugadas. Me deja tranquilo que el equipo genera opciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8