Andrade se despachó por situación de Nacional: 'Sabía que iba a pasar'

Andrés 'Rifle' Andrade dejó un mordaz comentario sobre la situación que atraviesa Atlético Nacional, a propósito de todo el escándalo que suscitó la pelea entre hinchas de la barra Los del Sur, directivos, e incluso, Alcaldía de Medellín. El rifirrafe ha sido tema para toda la semana.



El jugador de Alianza Lima habló con El Vbar, de Caracol Radio, y aseguró que sabía lo que iba a pasar. Además, mencionó que en el club están pasando "cosas raras", aunque prefirió no entrar en detalles. El '10' agradeció por haber salido del equipo en 2022 y no estar viviendo en carne propia la compleja situación.

"De que me duele me duele. Yo lo dije... Nacional por como me abrió las puertas y como me trató, por la hinchada y todo lo que viví, se metió en mi corazón. Un club tan grande, con tanta trayectoria. Sé lo que la gente sufre y no me gusta verlo así", declaró Andrade.



Sin embargo, dejó claro que desde su posición es difícil lanzar algún tipo de juicio y prefirió no tomar partida. "No puedo hablar más allá pero son cosas que sabía lo que iban a pasar. Ya sabía que iba a pasar eso y aunque no quise salir nunca de Nacional, digo que gracias a Dios me tiene en otro lugar porque creo que se están manejando cosas raras en Nacional, por no decir que mal. No me incumbe".



Finalmente, 'Rifle' habló del buen momento que vive en el fútbol peruano y destacó que su sueño es volver a la Selección Colombia. "Es el sueño que quiero volver a cumplir. Quiero volver a jugar Eliminatoria, quiero volver a estar en Selección y esperemos que desde Alianza Lima podamos levantar la mano".