Andrés Andrade está enfocado en pelear el título con Nacional

A medida que avanzan los días para que llegue el domingo, el partido entre Atlético Nacional y América de Cali toma una mayor temperatura. Los verdolagas saben que, si logran un triunfo, mantienen el liderato, aseguran su lugar entre los ocho y de paso, dejarían con pocas posibilidades de clasificar a su rival.



Andrés Andrade, quien tiene pasado americano, pero que goza un buen presente con el conjunto antioqueño, confía en seguir subiendo su nivel y aportarle con fútbol y goles al esquema de Hernán Darío Herrera.

"Será un partido muy importante, ellos cambiaron de entrenador y para nosotros nos queda en aplicar esa manera de jugar que nos está dando resultados, con una propuesta ofensiva, buscando la victoria. Lo de los 30 puntos, ya nos pasó y no queremos caer en eso nuevamente. En el grupo todavía no creemos que estamos clasificados, hay que llegar a las finales y ganar el título, es lo único que nos mueve", destacó.



En cuanto al funcionamiento en el terreno de juego, el ‘Rifle’ comentó que "cada partido es diferente, pero la propuesta es salir a proponer. En lo personal, me siento cómodo jugando de doble '8', ayudando a Sebastián Gómez en marca y tener el despliegue físico para llegar al arco contrario. Cada suma de minutos, me siento mejor".



Además, "en Nacional todos somos figuras, más allá del nombre o el recorrido, todos tenemos una gran condición técnica. Los que estamos jugando, estamos aprovechando el ritmo de competencia y eso hace que la armonía del juego funcione, pero hay que seguir trabajando, corrigiendo".



Sobre el análisis del rival, Andrade indicó que "América con Pompilio (Páez) no cambió mucho al equipo de (Juan Carlos) Osorio. Él es su mano derecha, contra Millonarios, concretaron las opciones y seguramente el América de (Alexandre) Guimarães cambiará más, él va a querer estar seguro y contragolpearnos. El profesor Guimarães nos conoce, pero con respecto a ese equipo que tenía, ha cambiado bastante".



Hablando sobre el marco del estadio para el próximo domingo, Andrés expresó que "desde el día de ayer (miércoles) se vendieron 40.000 boletas, seguramente será una fiesta. Hay que disfrutar ese partido, nuestra hinchada nos acompaña, nos hace sentir muy bien y que el domingo esperamos que nos apoyen, sumemos todos como dice la canción para conseguir el triunfo".



Finalmente, el jugador habló sobre lo que vive el grupo en este tramo final del campeonato. "La meta es que todo el equipo esté disponible y en la mejor forma para afrontar la parte final del torneo. Esto es de todo el grupo, necesitamos que haya una muy buena competencia para estar a tope, estamos pensando en el título".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8