‘Rifle’ Andrade confesó deseo retirarse con la camiseta de Nacional

Con 96 partidos oficiales disputados, Andrés Andrade ha tenido momentos de cal y de arena en Atlético Nacional. Jugando lesionado, resistiendo las críticas y con su familia como refugio, el ‘Rifle’ desafía la vida y ahora pasa por un nivel, el cual le permitió ser convocado por la Selección Colombia, disputando un partido por las Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia.

En diálogo con la periodista Camila Sañudo del diario ‘Q’ Hubo Medellín’, Andrade reveló el cariño que tiene por el equipo verdolaga y su deseo de retirarse con el conjunto antioqueño. “Ya se lo planteé al presidente Emilio Gutiérrez, que yo me quiero retirar aquí, que renovemos cuatro o cinco años para retirarme aquí; si no es aquí, me gustaría volver a México, al América de México; o al mismo América de Cali. Pero, ahora no pienso en retirarme y, sí me gustaría retirarme aquí en Atlético Nacional”.



Tras su época en el fútbol mexicano donde tuvo momentos estelares como el que vivió con las ‘águilas’ del América y sucesos duros como con Atlas, en donde logró compartir con Jefferson Duque, Atlético Nacional le abrió las puertas y le propuso un sueño, ser campeón en Colombia, ya consiguió la Copa y ahora está firme para dar todo su esfuerzo y lograr la estrella 17, esquiva desde hace cinco años que la buscan en el conjunto verde.



“Nacional ha entrado en mi corazón porque después de que volví de México fue el equipo que me abrió las puertas. No fue fácil, toque varias puertas, muchos no me consideraron cómo lo hizo el Verde, cómo lo hizo el ‘profe’ Osorio o el expresidente Juan David Pérez, para dar algunos nombres. Nacional me ha dado mucho, me dio, otra vez, el reconocimiento en Colombia que quería, me dio la oportunidad de ir a la Selección Colombia”.



En cuanto a los rivales que más le gusta enfrentar con Nacional, no tiene alguno en especial. Medellín, Millonarios y América, que son los clásicos, quizás son en los que tiene que dar un ‘plus’. “Todos los partidos son especiales, no escojo ningún partido, soy un jugador muy profesional y me gusta siempre estar en la cancha. Obviamente hay partidos que tiene un plus: la hinchada; entonces sería Medellín, que es un clásico; América y Millonarios, definitivamente son partidos muy especiales”.



Finalmente, el jugador hizo otra revelación y es lo que siente cuando escucha corear el himno antioqueño en el Atanasio. “Nacional tiene una gran afición que tiene unos cánticos hermosos. Algo que me impacta mucho es cuando en el himno de Antioquia se dice ‘Oh libertad, oh Nacional’, ahí se me eriza la piel”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8