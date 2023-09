Andrés Ricaurte fue contundente: ¿Jugaría en Atlético Nacional?

Andrés Ricaurte tiene convulsionada la ciudad de Medellín. El volante del DIM no cuenta, por ahora, para el técnico Alfredo Arias, y además se le vence su contrato en diciembre 31 de 2023. Así, ha empezado a sonar el interés del Atlético Nacional para ficharlo el próximo año.



El rumor se tomó la capital antioqueño y causó división: hay hinchas de Nacional que lo quieren, y a otros no les gustaría su contratación; mientras que hay aficionados del poderoso que insisten en su permanencia, así como otros esperan que se vaya al equipo que quiera.



Así, el mismo Ricaurte tiene claro su presente y su futuro. Sabe que cumplirá su contrato con el Independiente Medellín, esperando su oportunidad de jugar este semestre y demostrar su talento; asimismo, se moverá para no quedarse sin equipo en la próxima temporada, esperando que el DIM le ofrezca una renovación que tal vez no llegue.



Según Mauricio González Arteaga, periodista de ‘Gente, Pasión y Fútbol’, y de Directv Sports, Ricaurte no le cierra la puerta a un posible fichaje con el equipo verdolaga.



El periodista aseguró que habló directamente con el futbolista, hijo del exNacional Carlos Ricaurte, y le preguntó si ha habido algún contacto con Nacional. El jugador respondió: “Invento, nadie ha hablado conmigo”.



Luego indagó si Ricaurte, identificado con los colores del DIM, jugaría en Atlético Nacional. La respuesta fue contundente: “Yo sí, tengo que trabajar y darle de comer a mi familia”.